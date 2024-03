Evanílson tem 22 gols em 34 jogos pelo Porto na temporada 2023/24 - Divulgação/Porto

Publicado 18/03/2024 13:12

Rio - Destaque do Porto, de Portugal, na temporada 2023/24, Evanílson foi esquecido pelo técnico Dorival Junior na convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26, respectivamente. O centroavante é o brasileiro com mais gols entre as principais ligas europeias, mas ainda não foi o suficiente para ser lembrado pela comissão técnica.

Evanílson vive a melhor temporada da carreira. O centroavante tem 22 gols em 34 jogos disputados pelo Porto, sendo metade no Campeonato Português. Já os demais gols foram na Liga dos Campeões (4 em 7 jogos) e na Taça de Portugal (7 em 4 jogos). Apesar do desempenho do brasileiro, o Porto ocupa o terceiro lugar na liga portuguesa e foi eliminado nas oitavas da Liga dos Campeões.

Em comparação com os brasileiros que atuam nas principais ligas da Europa, que inclui Inglaterra, Espanha, Alemanha, França, Itália, Holanda e Portugal). Evanílson supera nomes como Vini Jr e Rodrygo, do Real Madrid, além de João Pedro, seu ex-companheiro de Fluminense e atualmente no Brighton, da Inglaterra.

Revelado pelo Fluminense, Evanílson foi negociado com o Porto em 2020. O clube português pagou 7,5 milhões de euros (R$ 41 milhões na cotação atual). O Tricolor, no entanto, possuía apenas 10% dos direitos do jogador, além de 20% de taxa de vitrine, e recebeu R$ 13,5 milhões pelo negócio. Ao todo, ele marcou 11 gols em 28 jogos com a camisa tricolor no profissional.

Brasileiros com mais gols nas principais ligas europeias:

Evanilson (Porto) - 22 gols em 34 jogos

João Pedro (Brighton) - 19 gols em 32 jogos

Vinicius Junior (Real Madrid) - 18 gols em 28 jogos

Rodrygo (Real Madrid) - 13 gols em 41 jogos

Galeno (Porto) - 13 gols em 38 jogos