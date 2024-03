Elenco e comissão técnica do Nova Iguaçu fizeram história e estão pela primeira vez na final do Carioca - Divulgação

Publicado 18/03/2024 11:50 | Atualizado 18/03/2024 13:07

em 2006, com o Madureira. E isso só foi possível porque a 'Laranja Mecânica' da Baixada

A final inédita do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Nova Iguaçu é uma rara chance de acabar com a hegemonia dos grandes. A última vez que um clube pequeno decidiu o título foi. E isso só foi possível porque a 'Laranja Mecânica' da Baixada eliminou o Vasco na semifinal , para disputar pela primeira vez a decisão.

Há 18 anos, o Tricolor suburbano conquistou a Taça Rio, o que lhe deu o direito de disputar a final do Carioca contra o Botafogo, que levou a Taça Guanabara. Em dois jogos no Maracanã, o Glorioso venceu por 2 a 0 e 3 a 1 e foi campeão estadual.

Desde então, as finais do Carioca ou não aconteceram porque um mesmo clube ganhou dois turnos e levou o título automaticamente, ou foram disputadas entre os quatro grandes, em vários regulamentos.



Agora, o Nova Iguaçu torna-se o quarto clube pequeno a disputar o título com um grande neste século. Além do Madureira em 2006, o Volta Redonda, em 2005, e o Americano, em 2002, perderam para o Fluminense.



"Somos uma equipe de menor investimento, vínhamos crescendo ao longo da competição. Você passa a construir coisas e realmente atingimos um objetivo muito grande, que é estar numa final de Carioca dentro do Maracanã contra o Flamengo. Agora é sonhar, a pressão passa para o lado deles", celebrou o técnico Carlos Victor.



E a missão da 'Laranja Mecânica da Baixada', como foi apelidada a equipe de Carlos Victor pelo modo de jogar, terá uma missão muito difícil, que é enfrentar o Flamengo de Tite. O Rubro-Negro só levou um gol em toda a competição, com o time B, justamente do adversário pelo título.



"A gente sabe da grandiosidade que o Flamengo tem e não temos dúvidas de que é um plantel muito forte. Mas, ao chegar nesse momento, não tem como recuar. Na vida, as pessoas às vezes surgem com oportunidades. A gente acredita que tem condições de fazer uma final honrosa e buscar aquilo que interessa. Acredito que os meus jogadores vão continuar fazendo história", disse o técnico do Nova Iguaçu.



Os jogos da final do Campeonato Carioca serão nos dias 31 de março e 7 de abril, ambos no Maracanã. A Ferj ainda confirmará o horário.