Publicado 18/03/2024 10:11 | Atualizado 18/03/2024 12:48

Inglaterra - Começou a Era Dorival Júnior na seleção brasileira. Na noite do último domingo (17), Lucas Paquetá, Douglas Luiz e Andreas Pereira foram os primeiros jogadores a se apresentarem em Saint Albans, nos arredores de Londres, para os amistosos que a equipe fará na Europa. O primeiro desafio será no sábado (23), contra a Inglaterra, em Wembley.

A ideia da comissão técnica era que os jogadores começassem a chegar apenas nesta segunda (18), mas o trio da Premier League optou por se apresentar logo após os jogos do fim de semana. O único jogador que atua na Inglaterra e ainda não está no hotel é Richarlison, que é aguardado na manhã desta segunda, junto com os outros 21 atletas.

"É sempre bom fazer parte da Seleção novamente. A expectativa é muito boa. Vamos fazer dois grandes confrontos contra a Inglaterra e a Espanha. Estou muito animado. A gente já começa com tudo amanhã. Vamos juntos", disse Douglas Luiz.



"Muito feliz de estar aqui novamente na seleção, um orgulho imenso a representar o nosso país. Vamos nos preparar nesta semana para enfrentar a Inglaterra e contamos com o apoio do torcedor", celebrou Andreas Pereira.

A previsão é que a seleção brasileira treine no CT do Arsenal já na tarde desta segunda-feira. Além da Inglaterra, o Brasil também enfrentará a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu.