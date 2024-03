Neymar no CT do Al-Hilal - Divulgação

Publicado 18/03/2024 11:19

Rio - Neymar segue evoluindo na recuperação da grave lesão sofrida no ligamento cruzado anterior e menisco do joelho esquerdo. O craque brasileiro completou cinco meses de tratamento neste domingo (18) e, por enquanto, o resultado é animador. Porém, o jogador ainda não deve ficar à disposição da seleção brasileira para a Copa América, segundo o "ge".

O prazo de recuperação foi mantido em nove meses. Sendo assim, Neymar já superou mais da metade do tratamento. O craque brasileiro realizou os três primeiros meses de recuperação no Brasil e se reapresentou ao Al-Hilal, em Riad, na Arábia Saudita, no dia 15 de fevereiro. A expectativa é de que volte a jogar entre o final de julho e início de agosto.

Neymar realizou uma consulta com o doutor Rodrigo Lasmar, na última quinta-feira, em Belo Horizonte. O médico da seleção brasileira fez uma avaliação no jogador. A CBF tem prestado apoio ao craque no processo de recuperação. Ele sofreu a lesão no jogo contra o Uruguai, em Montevidéu, no dia 17 de outubro do ano passado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A seleção brasileira enfrenta a Inglaterra no dia 23, em Wembley, e a Espanha, em 26, no Santiago Bernabéu. Os amistosos marcam a estreia do técnico Dorival Junior no comando.