Conmebol inaugurou o novo museu nesta segunda-feira (18), em Luque, no ParaguaiDivulgação/Conmebol

Publicado 18/03/2024 14:19

Rio - O futebol brasileiro ganhou mais destaque no museu da Conmebol. A entidade reinaugurou o espaço nesta segunda-feira (18), localizado na própria sede, em Luque, no Paraguai. O evento contou com a presença de diversas autoridades do futebol e ex-jogadores, além do presidente paraguaio Santiago Peña. A visitação será aberta ao público a partir do dia 25 de março.

Atual campeão da Libertadores e Recopa, o Fluminense é a grande novidade no museu da Conmebol. O clube foi representado com camisas autografadas nas áreas que destacam os campeões das competições. Além do Tricolor das Laranjeiras, o museu da entidade sul-americana conta com outras diversas referências aos clubes brasileiros que já foram campeões de algum torneio da Conmebol.

O museu da Conmebol também tem uma área com destaque para as seleções. Brasil, Argentina e Uruguai, únicos campeões da Copa América e Copa do Mundo, possuem mais destaques do que os demais países vizinhos. Um dos locais do museu possui também estátuas em tamanho real de craques sul-americanos como Pelé, Maradona e Messi.

A reinauguração do museu foi o primeiro evento da agenda Conmebol. A entidade ainda realiza nesta segunda-feira (18), a partir das 20h (de Brasília), o sorteio dos grupos da Libertadores e Sul-Americana.