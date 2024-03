Leila Pereira é a chefe da delegação brasileira para os amistosos desta data Fifa - Rafael Ribeiro/CBF

Leila Pereira é a chefe da delegação brasileira para os amistosos desta data FifaRafael Ribeiro/CBF

Publicado 18/03/2024 15:59

Inglaterra - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, desembarcou em Londres nesta segunda-feira, 18, para chefiar a delegação do Brasil nos amistosos da data Fifa de março . Ao site oficial da CBF, ela valorizou o espaço e lembrou o fato de ser a primeira mulher a chefiar uma seleção masculina.

"É uma honra imensa estar aqui ao lado de pessoas tão brilhantes. Quero agradecer ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pelo convite que me deixou muito feliz. Foi o reconhecimento pelo meu trabalho que estou desempenhando no futebol brasileiro e também por ser a primeira mulher a chefiar uma seleção masculina", disse Leila.



"Mais uma vez estamos inovando. Não que eu ache que a mulher é superior pelo gênero. Somos todos iguais, mas estão nos dando oportunidade. Estão nos dando oportunidade para mostramos que podemos estar aqui e onde quisermos", concluiu.

Convidar dirigentes para exercer o cargo de chefe da delegação da Seleção é um hábito comum da CBF em jogos que acontecem fora do país.

Nesta data Fifa, o Brasil enfrentará a Inglaterra no dia 23 de março, no Wembley Stadium. Posteriormente, no dia 26, mede forças com a Espanha, no Santiago Bernabéu.