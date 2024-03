Antony não vive boa fase no Manchester United - Divulgação/Manchester United

Publicado 18/03/2024 15:24

Inglaterra - Autor de um dos gols da vitória do Manchester United sobre o Liverpool por 4 a 3 na prorrogação , no último domingo (17), pela Copa da Inglaterra, Antony encerrou jejum desde janeiro sem colocar a bola na rede. O atacante espera ter deixado para trás a má fase que estava vivendo.

"Tem sido um período de muito aprendizado. Eu procuro aprender com cada crítica, entender onde eu posso melhorar. Tenho trabalhado em silêncio para evoluir e mostrar meu futebol dentro de campo. Sei do meu potencial e sei o motivo que fez o Manchester me contratar. Quero retribuir tudo isso em campo", afirmou Antony, complementando:



"Os companheiros de equipe estão me dando muita confiança, minha família também. Isso é importante e me dá muita confiança. Na oportunidade que o treinador me deu, eu consegui ser decisivo e ajudar. Sou grato ao Manchester, era meu sonho de vida estar aqui.".

O camisa 11 do United, junto à seca de gols, perdeu espaço no clube inglês. De janeiro para cá, foi relacionado em 10 jogos, mas só esteve em campo como titular em duas oportunidades.

Além do fim do jejum, Antony ainda teve papel decisivo para a classificação do United, já que levou o confronto para a prorrogação.

"Foi um gol muito importante. Pessoalmente, foi um momento muito importante para mim, precisava desse gol. Em nenhum momento parei de pensar nisso e de trabalhar. São jogos como este que mostram os nossos valores e acredito que isso motivará todos para a temporada. Era um jogo que tínhamos de ajudar de todas as formas. Consegui fazer o gol do empate."