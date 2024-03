Amad Diallo marcou o quarto gol da vitória do Manchester United sobre o Liverpool - Paul Ellis/ AFP

Publicado 17/03/2024 15:35 | Atualizado 17/03/2024 15:43

Inglaterra - O Manchester United é o último classificado para a semifinal da Copa da Inglaterra. A conquista da vaga veio com a vitória de virada na prorrogação sobre o Liverpool por 4 a 3, neste domingo, 16, em Old Trafford, pelo jogo único das quartas da competição. Após a partida, o sorteio definiu que os Red Devils enfrentarão o Coventry City na próxima fase. Do outro lado da chave, o confronto será entre Chelsea e Manchester City.

RESUMÃO

O United saiu na frente com McTominay, aos dez minutos do primeiro tempo. Antes do intervalo, aos 44 e 47, Mac Allister e Salah colocaram os Liverpool em vantagem. Já na reta final da etapa complementar, aos 43 minutos, Antony apareceu para deixar tudo igual e forçar a prorrogação.

No tempo extra, Elliot colocou o Liverpool em vantagem no marcador. No entanto, Rashford e o jovem Amad Diallo, nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, fez o gol que classificou o Manchester United.

Com o resultado, a Copa da Inglaterra já tem os quatro classificados para a semifinal. São eles: Coventry City; Manchester City; Chelsea e Manchester United. Os confrontos serão definidos por sorteio.

AGENDA

Por causa da data Fifa, o Manchester United volta a campo apenas no dia 30 de março, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Brentford. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

Já o próximo compromisso do Liverpool está marcado para o dia 31 de março, às 10h (de Brasília), com o Brighton. O jogo também é valido pela 30ª rodada do Inglês.