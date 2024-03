Ubaldo Fillol é campeão da Copa do Mundo de 1978 e ex-goleiro do Flamengo - Reprodução de Instagram

Publicado 18/03/2024 17:32

Criminosos invadiram o apartamento de Ubaldo Fillol, em Buenos Aires, e roubaram, entre outros objetos, a, pela Argentina. O ex-goleiro teve passagem pelo Flamengo em 1984 e 1985.

A polícia argentina constatou que não houve arrombamento. Entretanto, Fillol teve as chaves do carro e de casa e os documentos furtados enquanto jantava em um restaurante no bairro de Floresta, em Buenos Aires. Ele só sentiu falta ao sair do local.



O ex-goleiro do Flamengo e destaque da Argentina no primeiro título mundial encontrou o apartamento todo revirado. Além da medalha de ouro, ele teve outro item roubado da final contra a Holanda.



"É uma dor tremenda, eu me sinto exposto diante da crescente insegurança que enfrentamos. Também levaram réplicas da camisa da final contra a Holanda, mas o que mais me dói é a medalha", declarou Fillol ao canal Todo Noticias.



"Conseguiram meu endereço de dentro do carro", explicou.



No Instagram, Fillol publicou um vídeo em que pede ajuda para encontrar os ladrões e prometeu recompensa a quem enviar informações que possam ajudar a recuperar, em especial, a medalha da Copa do Mundo.