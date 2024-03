Endrick - Joilson Marconne/CBF

EndrickJoilson Marconne/CBF

Publicado 19/03/2024 15:15

Rio - Cinco brasileiros figuram em uma lista feita pelo site "Goal" dos 50 jogadores sub-20 mais promissores do futebol mundial. No top-10 do ranking, estão Endrick, do Palmeiras e já vendido ao Real Madrid, e Vitor Roque, ex-Athletico, e que defende o Barcelona atualmente.



Outros brasileiros que figuram na lista são Gabriel Moscardo, vendido ao PSG, mas ainda vinculado no Corinthians por empréstimo, que está na 16ª posição, e Luis Guilherme e Estevão, do Palmeiras, que fecham a participação de atletas do país no ranking, em 20º e 21º, respectivamente.



O líder da lista é o meia Lamine Yamal, do Barcelona. Aos 16 anos, o jogador já é figura constante nas convocações da seleção da Espanha e se tornou o mais jovem a fazer um gol com a camisa da 'La Roja', ao marcar na goleada por 7 a 1 sobre a Georgia, em setembro do ano passado, com 16 anos e 57 dias.

Confira os dez melhores na lista feita pela Goal



1- Lamine Yamal (ESP) - Barcelona

2- Endrick (BRA) - Palmeiras

3 - Warren Zaire-Emery (FRA) - PSG

4 - Mathys Tel (FRA) - Bayern de Munique

5 - Arda Guler (TUR) - Real Madrid

6 - Vitor Roque (BRA) - Barcelona

7 - Kobbie Mainoo (ING) - Manchester United

8 - Kenan Yildiz (TUR) - Juventus

9 - Claudio Echeverri (ARG) - River Plate

10 - Leny Yoro (FRA) - Lille