Courtois em ação durante jogo do Real MadridDivulgação/X @realmadrid

Publicado 19/03/2024 14:47

Espanha - O Real Madrid informou que Courtois sofreu uma ruptura no menisco interno do joelho direito durante o treino desta terça-feira, 19. Segundo o jornal "Marca", da Espanha, o goleiro deixou o treino chorando.

"Após os exames realizados hoje, Thibaut Courtois foi diagnosticado com uma ruptura no menisco interno do joelho direito. A lesão ocorreu durante a sessão de treinamento de hoje. A lesão será monitorada", diz o boletim do Real Madrid.



Courtois, aliás, sequer estreou pelo Real Madrid na temporada 2023/24. O goleiro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto do ano passado e precisou passar por cirurgia.

Ele só retornou aos treinos no mês passado. Assim, havia a possibilidade de Courtois estar à disposição do técnico Carlo Ancelotti para os jogos das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester City. O Real não comunicou o prazo de recuperação do goleiro após a nova lesão.