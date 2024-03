Murillo é um dos principais destaques do Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

Murillo é um dos principais destaques do Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest

Publicado 19/03/2024 18:31

Um dos principais destaques do Nottingham Forest, da Inglaterra, o zagueiro brasileiro Murillo pode estar de saída do clube. Segundo o jornal "Daily Mail", os "Reds" estudam vender o defensor para evitar problemas relacionados ao fair play financeiro da Premier League, sabendo que, na última segunda-feira (18), a equipe perdeu quatro pontos por conta de questões envolvendo o tema.

O Nottingham Forest se vê obrigado em negociar seus nomes mais em evidência no mercado de transferências e Murillo seria um dos principais nomes. Clubes como Arsenal, Chelsea, Newcastle, Liverpool, Barcelona e PSG seriam alguns dos interessados no futebol do brasileiro de 21 anos.

Murillo chegou ao Nottingham Forest em 2023, quando foi comprado do Corinthians por 15 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões na cotação da época). Desde então, o zagueiro se tornou um dos principais jogadores da equipe inglesa e um dos melhores jogadores jovens da Premier League. Ao todo, o brasileiro tem 27 partidas disputadas pelos "Reds".