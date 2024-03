Logo oficial da candidatura de Marrocos, Espanha e Portugal para a Copa do Mundo de 2030 - Reprodução / X

Logo oficial da candidatura de Marrocos, Espanha e Portugal para a Copa do Mundo de 2030Reprodução / X

Publicado 19/03/2024 17:16

Portugal - Em evento realizado na Federação Portuguesa de Futebol, em Lisboa, nesta terça-feira (19), Espanha, Marrocos e Portugal apresentaram mais detalhes da candidatura conjunta para receber a Copa do Mundo de 2030. O trio mostrou a identidade visual e o lema "Yalla Vamos, 2030". O logotipo reúne alguns elementos comuns dos três países: o sol e o mar ligam-se ao número 30, referente ao ano de realização do torneio, e a uma bola de futebol.

A tendência é de que a final ocorra na Espanha ou no Marrocos, já que Portugal não possui um estádio com capacidade para, no mínimo, 80 mil pessoas. Além disso, não há planos para ampliação, segundo o coordenador da candidatura, o português Antônio Laranjo.



Álvaro Morata e Iniesta, pela Espanha, Cristiano Ronaldo e Luis Figo, por Portugal, e Hakimi, por Marrocos, são alguns dos embaixadores da candidatura conjunta.



O evento buscou destacar os pontos positivos da candidatura dos três países, como a infraestrutura futebolística, o curto deslocamento entre os países, e a paixão das populações anfitriãs.