Torcedores do Salavat Yulaev Ufa, time de hóquei no gelo russo em que Koltsov atuou, levaram flores e fotos para a Arena Ufa, complexo esportivo do clube. "Ele era um homem forte e alegre, amado e respeitado por jogadores, colegas e fãs. Konstantin gravou seu nome para sempre na história do nosso clube", escreveu o Salavat nas redes sociais. Koltsov foi campeão da liga russa com a equipe.