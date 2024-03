Mainoo é jogador da seleção inglesa - Divulgação/X @England

Publicado 19/03/2024 15:46 | Atualizado 19/03/2024 15:50

ao anunciar a lista, o técnico Gareth Southgate havia justificado a ausência da promessa por "só ter disputado alguns jogos" como profissional nos Red Devils. Inglaterra - A Federeção Inglesa de Futebol anunciou, nesta terça (19), a convocação do meia Kobbie Mainoo para os amistosos contra Brasil e Bélgica, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. O jovem de 18 anos vem se destacando no Manchester United. Na última semana,, o técnico Gareth Southgate havia justificado a ausência da promessa por "só ter disputado alguns jogos" como profissional nos Red Devils.

"Acho que ele está se saindo de maneira brilhante para um jogador jovem e nunca demoramos a colocar um jogador jovem no time principal, mas ele só disputou alguns jogos e é preciso ter muito cuidado em termos de desenvolvimento ao tomar essas decisões no momento certo", disse Southgate, após divulgar os convocados.

Mainoo está fazendo sua primeira temporada como profissional no Manchester United. Ele possui 20 jogos e dois gols marcados pelo time comandado por Erik ten Hag. No início do mês passado, ele fez o gol da vitória dos Red Devils por 4 a 3 sobre o Wolverhampton , pelo Campeonato Inglês, no último minuto da partida.

Depois da mudança de opinião por parte do técnico Gareth Southgate, a jovem promessa inglesa estará presente no amistoso contra o Brasil, que acontecerá no Wembley Stadium, às 16h (de Brasília). Depois, Mainoo estará com o grupo para o jogo contra a Bélgica, no mesmo estádio, na próxima terça-feira, às 16h45 (de Brasília).