Jogadores do Manchester United comemoram gol marcado no jogo contra o Wolverhampon - Darren Staples/AFP

Publicado 01/02/2024 19:28

Inglaterra - Em um jogo marcado por um final eletrizante, o Manchester United bateu o Wolverhampton por 4 a 3 no Molineux Stadium, na noite desta quinta-feira, 1, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Os Red Devils venciam a partida por 3 a 1 até os 50 minutos do segundo tempo, quando os Wolves empataram. No entanto, aos 52, a equipe de Manchester retomou a vantagem e assegurou a vitória.

Rashford, Højlund, McTominay e Mainoo, nesta ordem, fizeram os gols do Manchester United. Já Sarabia, Kilman e Pedro Neto, também nesta ordem, fizeram pelo lado dos Wolves.

SITUAÇÃO DOS TIMES NA TABELA

Com o resultado, o Manchester United chegou aos 35 pontos e aparece na sétima colocação da Premier League. O Wolverhampton, por sua vez, soma 29 e está na 11ª posição.

AGENDA

Os Red Devils recebem o West Ham em Old Trafford, no próximo domingo, às 11h (de Brasília). A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.

Já os Wolves viajam a Londres para enfrentar o Chelsea no Stamford Bridge. O jogo, válido pela 23ª rodada, também acontecerá às 11h (de Brasília) do próximo domingo.