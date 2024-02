Trauco jogou no Flamengo entre 2017 e 2019 - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Ex-lateral-esquerdo do Flamengo, o peruano Miguel Trauco foi anunciado como novo reforço do Criciúma, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. O atleta de 31 anos firmou contrato com o Tigre até o final de 2024.Trauco disputou as últimas duas temporadas no San Jose Earthquakes, do Estados Unidos, onde fez 34 jogos, três gols e duas assistências. Ele vinha treinando com o Criciúma desde o início do ano, porém, foi anunciado apenas nesta quinta-feira (1).