Seleção brasileira de Beach Soccer disputará o Mundial em fevereiro - Divulgação/CBSB

Publicado 01/02/2024 18:00

Rio - Nesta quinta-feira (1), o técnico Marco Otávio divulgou a lista dos 12 jogadores convocados para a Copa do Mundo FIFA de Beach Soccer 2024, que será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 15 e 25 de fevereiro. O evento foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O Brasil está no Grupo D ao lado de Omã, Portugal e México. A Seleção estreia na competição no dia 16 contra o Omã. Já na segunda partida, enfrenta Portugal no dia 18 e encerra a participação na fase de grupos no dia 20.

Confira a convocação para a Copa do Mundo de Beach Soccer:

Goleiros: Bobô (Sampaio Corrêa-MA) e Teleco (Vasco da Gama-RJ)

Fixos: Brendo (Anchieta-ES), Bruno Xavier (Anchieta-ES) e Catarino (Catania-ITA)

Alas: Datinha (Sampaio Corrêa-MA), Filipe Silva (Lokomotiv-RUS), Mauricinho (Vasco) e Zé Lucas (ABC/Galinhos-RN)

Pivôs: Alisson (ABC/Galinhos-RN), Edson Hulk (Sampaio Corrêa-MA) e Rodrigo (FLA)