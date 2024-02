Ramon Menezes é o técnico da seleção pré-olímpica - Foto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 01/02/2024 17:22

A CBF anunciou na tarde desta quinta-feira (1) que o zagueiro Michel e o lateral-esquerdo Kaiki Bruno estão cortados da Seleção que disputa o Pré-Olímpico, na Venezuela. Ambos sofreram lesões musculares na coxa direita.

Os defensores retornarão aos seus clubes para tratar tais lesões: Michel ao Palmeiras, e Kaiki Bruno ao Cruzeiro. Os dois foram titulares na equipe de Ramon Menezes nas partidas contra Bolívia e Colômbia, entretanto, desfalcaram a Seleção no jogo contra o Equador, na última segunda-feira (29).

Segundo o comunicado da CBF, o médico da Seleção no Pré-Olímpico, Gustavo Dutra, afirmou que ambos os jogadores não teriam condições de disputar o restante do torneio, que se encerra no dia 11 de fevereiro.

Apesar dos cortes de Michel e Kaiki Bruno, a seleção brasileira retornará aos gramados nesta quinta-feira (1), quando enfrentará a anfitriã Venezuela, às 20h (horário de Brasília). O Brasil é a única equipe que continua com 100% de aproveitamento na competição e que já garantiu sua vaga para o quadrangular final.

Confira o comunicado da CBF na íntegra:

"Os atletas Kaiki Bruno, do Cruzeiro, e Michel, do Palmeiras, foram desconvocados da Seleção Brasileira Pré-Olímpica nesta quinta-feira (1) por causa de lesões musculares.



Kaiki Bruno foi diagnosticado com lesão na coxa direita por meio de exame de ressonância magnética. O atleta sentiu dores na coxa no final do jogo contra a Colômbia, disputado em 26 de janeiro, em Caracas.

Já Michel sofreu uma lesão também na coxa direita e do mesmo modo confirmada por exame de ressonância magnética. O atleta foi substituído no início do primeiro tempo do confronto com a Colômbia.



Na avaliação do médico da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, Gustavo Dutra, Kaiki Bruno e Michel não teriam condições de atuar em nenhum dos jogos restantes do Brasil no Pré-Olímpico."