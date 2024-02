Jogadores do Al-Nassr comemoram um dos gols da equipe sobre o Inter Miami - Fayez Nureldine / AFP

Jogadores do Al-Nassr comemoram um dos gols da equipe sobre o Inter MiamiFayez Nureldine / AFP

Publicado 01/02/2024 17:15 | Atualizado 01/02/2024 17:45

O amistoso entre Al-Nassr e Inter Miami, nesta quinta-feira (1), na Arábia Saudita, ficou muito esvaziado sem a presença de Cristiano Ronaldo, lesionado, e Messi com Messi, poupado, entrando no segundo tempo, mas ainda assim teve um lance incrível. O zagueiro Laporte marcou um golaço em chute de seu campo de defesa, na goleada dos sauditas por 6 a 0.



Num início fulminante, a equipe de Cristiano Ronaldo garantiu a vitória com apenas 12 minutos de jogo, abrindo 3 a 0. O terceiro foi de Laporte, que cobrou uma falta na intermediária defensiva do Al-Nassr e surpreendeu o goleiro Callender, que estava adiantado, fora da área do Inter Miami.



Os outros gols foram marcados por dois brasileiros: Otávio, que é naturalizado português, aos dois minutos de jogo, e Anderson Talisca, aos nove. No segundo tempo, Talisca fez mais dois e Maran um, completando a goleada.



O Inter Miami, que segue sem vencer em 2024, agora em quatro amistosos, contou com a presença de Suárez na equipe titular, enquanto Messi ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo.