John Textor ao lado de Luiz Henrique, novo reforço do Botafogo - Reprodução

Publicado 01/02/2024 16:20

Rio - Anunciado como reforço do Botafogo, o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, fez alguns ajustes em suas redes sociais. O jovem desfixou em seu perfil do Instagram uma foto em que aparecia com a camisa do Fluminense celebrando o título de campeão do Carioca de 2022.

A foto continua na galeria de imagens do atacante, assim como outras com a camisa do Fluminense, mas deixou o lugar de mais destaque. Luiz Henrique manteve fixada a foto em que aparece estreando pelo Real Betis em 2022 e também a taça de campeão sul-americano pela Seleção Sub-20 em 2021.

O Botafogo oficializou na manhã desta quinta-feira a contratação do atacante Luiz Henrique, ex-jogador do Real Betis. O jovem, de 23 anos, assinou contrato com o Alvinegro até o fim de 2028 e foi anunciado como a maior operação financeira da história do futebol brasileiro.

A operação total deverá ser de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 107 milhões) contado com os valores de metas, o que torna o transferência como a mais cara da história do país. Luiz Henrique, de 23 anos, ainda não tem data para se apresentar ao Botafogo.



Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique se transferiu para o Betis em 2022. Após um bom começo, o atacante oscilou e foi colocado na lista de transferência. Fluminense, Corinthians e Flamengo tentaram a contratação, mas o Botafogo acabou levando a melhor.