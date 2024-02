Alef Manga foi suspenso por 360 dias após confessar envolvimento em manipulação no futebol - Guilherme Griebeler / Coritiba

Publicado 01/02/2024 15:38

Rio - O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta quinta-feira (1) que não vai realizar as conversões das penas de quatro jogadores punidos por manipulação no futebol com apostas. A decisão foi anunciada pelo presidente do tribunal, José Perdiz, e frustrou os planos dos atletas que pretendiam retornar aos gramados antecipadamente.

José Perdiz julgou os casos dos jogadores Alef Manga, do Coritiba, Igor Cariús, do Sport, além de Eduardo Bauermann e Vitor Mendes, que estão sem clube. Os jogadores já haviam quitado as multas impostas pelo STJD e tinham iniciado o processo de conversão de pena junto ao presidente em exercício Felipe Bevilacqua, vice-presidente do tribunal.

"O Pleno fez uma sessão administrativa agora pela manhã antes de começarmos e decidiu que não haverão conversões de pena das questões relativas à manipulação de resultados. O Pleno se reuniu, nós discutimos as questões de internacionalização das penas, discutimos as questões de eventuais descumprimentos do não pagamento de multas em até 10 dias úteis após a decisão do Pleno, do julgamento e essa questão toda levou o Pleno a decidir administrativamente no sentido de que não haverão conversões", disse.

Felipe Bevilacqua assumiu a presidência do STJD durante a intervenção de José Perdiz como mandatário da CBF. Perdiz retornou ao cargo de presidente do tribunal após a decisão do afastamento de Ednaldo Rodrigues na entidade máxima do futebol brasileiro ser derrubada. As defesas pretendem enviar um novo pedido de conversão de pena, em abril.

A conversão de pena é prevista em lei, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), a partir do cumprimento da metade da pena. Alef Manga, Igor Cariús, Eduardo Bauermann e Vitor Mendes foram punidos após a investigação da "Operação Penalidade Máxima", do Ministério Público de Goiás, identificar que os atletas tiveram participação na manipulação de resultados com apostas esportivas.

Ao todo, mais de 30 jogadores foram denunciados pela "Operação Penalidade Máxima". Jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro sofreram com manipulações de apostas esportivas em 2022. O STJD abriu 27 processos disciplinares, o que gerou 12 denúncias e seis arquivamentos, além de quatro inquéritos ainda em andamento.