Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes - Divulgação

Publicado 01/02/2024 14:36

Rio - O Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes está de volta. Após bater recordes de participações em 2023, o evento, que premia as performances mais impressionantes realizadas nas maiores ondas do litoral brasileiro, terá sua sexta edição neste ano. Nesta quinta-feira será lançado o site oficial do evento e serão abertas as inscrições para a competição.

No portal "brasileirodeondasgrandes.com.br/", os surfistas profissionais e amadores, além de fotógrafos e cinegrafistas, terão a oportunidade de inscrever os registros em foto ou vídeo das maiores ondas surfadas em três modalidades, no masculino e no feminino: Surf, Bodyboard e Bodysurf. As categorias são:

Maior Onda do Ano, Melhor Onda do ano (feminino e masculino), Melhor Onda Bodysurf, Melhor Onda Bodyboard e Maior Vaca. As inscrições ficarão abertas até o dia 31 de março.

No ano passado, a competição recebeu quase 500 inscrições. A esmagadora maioria foi do estado do Rio de Janeiro, seguida do Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, São Paulo e Pernambuco. Houve também recorde de participação feminina, mais de 75 ondas grandes surfadas por mulheres, além de mais de 28 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais.