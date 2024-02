Luiz Henrique será jogador do Botafogo - Reprodução

Luiz Henrique será jogador do BotafogoReprodução

Publicado 01/02/2024 12:57 | Atualizado 01/02/2024 13:03

Rio - O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (1) a contratação do atacante Luiz Henrique. O jogador, de 23 anos, foi contratado por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões na cotação atual) e, com isso, se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro. O valor pago pelo Alvinegro supera os valores pagos pelo Flamengo em Gerson e Pedro. Ambos possuem algo em comum: são crias de Xerém.

Os Moleques de Xerém dominam a lista de maiores contratações da história do futebol brasileiro. Luiz Henrique, Gerson e Pedro foram revelados nas categorias de base do Fluminense, foram negociados com o futebol europeu e retornaram para o Brasil após uma passagem apagada pelo Velho Continente. Gerson, inclusive, também teve uma segunda oportunidade sem sucesso após deixar o Flamengo em 2020.

A lista de maiores contratações do futebol brasileiro é dominada pelo Flamengo. O Rubro-Negro é dono de sete das dez maiores negociações. Além de Gerson e Pedro, já citados, outros nomes que aparecem na lista são Everton Cebolinha, Nicolás De La Cruz, Gabigol e Arrascaeta. Tevez, pelo Corinthians em 2004, e Flaco López, pelo Palmeiras em 2021, completam a lista.

Maiores contratações da história do futebol brasileiro:

1º - Luiz Henrique (Betis - Botafogo): R$ 107 milhões, em 2024*

2º - Gérson (Olympique de Marselha - Flamengo): R$ 92 milhões, em 2023*

3º - Pedro (Fiorentina - Flamengo): R$ 87 milhões, em 2020*

4º - Éverton Cebolinha (Benfica - Flamengo): R$ 87 milhões, em 2022

5º - Nicolás De la Cruz - (River Plate - Flamengo): R$ 79 milhões, em 2023

6º - Gabigol (Inter de Milão - Flamengo): R$ 78 milhões, em 2019

7º - Arrascaeta (Cruzeiro - Flamengo): R$ 64 milhões, em 2019

8º - Tévez (Boca Juniors - Corinthians): R$ 60 milhões, em 2004

9º - Flaco López (Lanús - Palmeiras): R$ 50 milhões, em 2021

10º - Gérson (Roma - Flamengo): R$ 49,7 milhões, em 2019*



*Jogadores revelados pelo Fluminense