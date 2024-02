Diego Alves - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 01/02/2024 12:23

Rio - Ídolo do Flamengo, Diego Alves, de 38 anos, utilizou as redes sociais para celebrar sua recuperação de uma grave lesão no joelho direito. Ele se submeteu a uma operação em abril do ano passado, quando tinha assinado contrato com o Celta de Vigo, da Espanha. O brasileiro acabou deixando o clube espanhol posteriormente.

"Hoje estou aqui para compartilhar a notícia que eu mais esperava. Acabo de receber alta médica e estou aqui para expressar a minha imensa gratidão a todos que fizeram parte dessa recuperação. Há exatos 10 meses, fiz uma cirurgia e hoje estou recebendo alta médica. Um motivo de muita alegria", afirmou em vídeo publicado no Instagram.

Diego Alves não atua desde o dia 11 de dezembro de 2022, quando se despediu do Flamengo na derrota para o Avaí. Ele chegou a fazer parte do elenco do Celta, de Vigo, mas não entrou em campo. No Rubro-Negro, o goleiro atuou de 2017 a 2022, conquistando vários títulos de expressão como duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.