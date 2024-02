Real Madrid, de Vini Jr, passa a ter mais uma empresa estampando marca na camisa - Divulgação / Real Madrid

Real Madrid, de Vini Jr, passa a ter mais uma empresa estampando marca na camisa Divulgação / Real Madrid

Publicado 01/02/2024 11:53

echou com mais um parceiro, o que fará com que a camisa valha 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão) por ano.

O Real Madrid pretende se manter como o clube mais rico do mundo e, para isso, f, o que fará com que a camisa valha 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão) por ano.

Com esse novo contrato, o clube espanhol ganhará 70 milhões de euros (cerca de R$ 375 milhões) a cada ano de parceria com a HP. A empresa de tecnologia estampará sua marca na manga da camisa. As informações são do 'Diário As'.



Além da nova empresa, o Real Madrid também recebe 70 milhões de euros (R$ 375 milhões) da Fly Emirates, patrocinadora master. E o contrato de fornecimento de material esportivo com a Adidas rende outros 117, milhões de euros (R$ 630 milhões).



Em estudo realizado pela empresa Deloitte, o Real Madrid assumiu a liderança da lista de clubes mais ricos do mundo, ao gerar uma receita de de 831,4 milhões de euros (cerca de R$ 4,4 bilhões).