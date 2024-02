Vitor Roque - AFP

Publicado 01/02/2024 10:29

Rio - Autor do gol que encerrou uma sequência de duas derrotas seguidas na temporada, o atacante do Barcelona, Vitor Roque, comemorou bastante o feito anotado contra o Osasuna. O jovem disputou o seu sexto jogo com a camisa do clube espanhol e já construiu um feito importante.

"Muito feliz por marcar meu primeiro gol, e agora é seguir brigando pela liga (espanhola). É um sonho realizado marcar meu primeiro gol, no (estádio) Montjuic, com toda a torcida aqui. Fico muito feliz por tudo, pelo gol e pela vitória", afirmou em vídeo divulgado nas redes do Barça.

Vitor Roque, de 18 anos, se tornou o brasileiro mais jovem a balançar as redes pelo Barcelona, superando Ronaldo Fenômeno, que tinha 19 anos, quando iniciou sua trajetória pelo clube espanhol.