Gabriel Pec, ex-Vasco, foi titular e não conseguiu jogar bem - Divulgação/Conmebol

Gabriel Pec, ex-Vasco, foi titular e não conseguiu jogar bemDivulgação/Conmebol

Publicado 01/02/2024 21:52

Caracas (VEN) - Já classificado para o quadrangular final do Pré-Olímpico e na liderança do Grupo A, a seleção brasileira voltou a campo nesta quinta-feira (1) e fez feio na última rodada. No Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, a Venezuela não tomou conhecimento da equipe alternativa armada pelo técnico Ramón Menezes e venceu com facilidade pelo placar de 3 a 1. A vitória deu aos venezuelanos a segunda vaga.

Com o resultado da chave e a definição do Grupo B com uma rodada de antecedência, o quadrangular final será formado por Brasil, Venezuela, Argentina e Paraguai.



Em campo, um Brasil modificado em relação aos últimos compromissos pelo Pré-Olímpico. Tendo a vaga garantida na liderança, Ramon escalou equipe alternativa para dar rodagem aos jogadores e promover testes já pensando na fase decisiva, quando precisará ficar entre os dois primeiros para garantir a vaga em Paris.

Dia ruim

Os anfitriões do Grupo A, precisando da vitória para conquistarem a classificação e utilizando força máxima, foram para cima e abriram o placar logo nos primeiros minutos. Segovia tabelou com Martínez, saiu sozinho na área e tocou na saída do goleiro Matheus Donelli para explodir o Brigido Iriarte.



Assim como nos outros jogos, mesmo com o 100% de aproveitamento, o Brasil foi mal defensivamente, deixando muitos espaços ao adversário, e, assim, sofreu novo golpe. Este um golaço, novamente de Segovia. O meia da Venezuela recebeu entre as linhas de marcação, tirou o lateral-esquerdo Rikelme da jogada com corte simples e bateu forte no canto direito para ampliar aos 30 minutos.

Facilidade

Na volta do intervalo, Ramon Menezes chamou dois jogadores considerados titulares: Marlon Gomes, meia, e Endrick, centroavante e principal peça da Seleção no Pré-Olímpico. E um jogo espaçado, o Brasil chegou bem no terço final, criou lances para diminuir, mas foi punido na defesa.



Para acabar com quaisquer chances de reação do Brasil, a Venezuela marcou o terceiro aos nove minutos do segundo tempo. Em jogada pela esquerda, Lacava cruzou para a pequena área buscando Bolívar, mas Rikelme, quando foi interceptar, jogou contra a própria meta.



A "cavalaria" do Brasil, quando acionada com os principais jogadores, conseguiu equilibrar a partida mesmo depois do terceiro gol sofrido. Alexsander, que entrou na casa dos 20 minutos, fez linda jogada aos 44 minutos para diminuir o marcador. O volante do Fluminense recebeu de Gabriel Pec, dominou, girou sobre a marcação tirando dois adversários e soltou uma bomba sem chance de defesa para o goleiro Samue Rodríguez. Este foi o último ato no Brigido Iriarte, em Caracas.



Ficha técnica



Venezuela 3 x 1 Brasil



Local: Estádio Brigido Iriarte, em Caracas (VEN)



Gols: Segovia 9'/1ºT e 30'/1ºT; Rikelme (contra) 10'/2ºT (VEN)/ Alexsander 44'/2ºT



Cartões amarelos: Rikelme (BRA)



VENEZUELA: Samuel Rodríguez; Ferro, Vivas, Uzcátegui e Renné Rivas; Ortega, Faya, Segovia (Jesús Paz) e David Martínez (Ruíz); Lacava e Bolívar. Técnico: Ricardo Valiño.



BRASIL: Matheus Donelli; Bruno Gomes, Luan Patrick (Khellven), Lucas Fasson e Rikelme; Ronald, Gabriel Pirani (Guilherme Biro) e Maurício (Endrick); Marquinhos (Marlon Gomes), Gabriel Pec e Giovane (Alexsander). Técnico: Ramon Menezes.