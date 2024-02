Lorenz Assignon com a camisa do Burnley - Foto: Divulgação/Burnley

Lorenz Assignon com a camisa do BurnleyFoto: Divulgação/Burnley

Publicado 01/02/2024 23:10

Inglaterra - Nesta quinta-feira, 1, o Burnley usou o filme Space Jam para anunciar a contratação por empréstimo do lateral-direito Lorenz Assignon. O clube inglês, mais especificamente, utilizou a cena em que Michael Jordan (lendário jogador de basquete), Larry Bird (lendário jogador de basquete) e Bill Murray (famoso ator) estão jogado uma partida de golfe.

Na ocasião, Michael Jordan é sugado por um dos buracos do campo ao mundo dos Looney Tunes. Na montagem feita pelo Burnley, quando um dos amigos de Jordan olha para dentro do buraco, Lorenz Assignon aparece. Confira no vídeo abaixo:

assista).

Vale destacar que esta não é a primeira vez que o Burnley pensa "fora da caixinha" para anunciar um reforço. O clube inglês, por exemplo, já se inspirou na banda "Backstreet Boys", no programa infantil "Teletubbies", no filme "Shrek" ( assista ) e também no filme "Barbie" ().

A CONTRATAÇÃO

Lorenz Assignon pertence ao Rennes, da França, clube que o revelou para o futebol. O contrato de empréstimo com o Burnley é válido até o fim da temporada 2023/24.

"Estou muito feliz, foi um dia longo e de decisões difíceis, mas estou muito satisfeito por estar aqui. Tive vários clubes para escolher, mas falei com o treinador e imediatamente soube que queria estar aqui. Estou pronto para ir. É a melhor liga do mundo e estou muito animado por fazer parte dela", disse Assignon, ao site oficial do Burnley.