Rio - A licitação do Maracanã ganhou um novo capítulo. Flamengo e Fluminense enviaram uma petição nesta quinta-feira (1) questionando a qualificação da empresa WTorre, responsável pela administração do Allianz Parque, do Palmeiras, e parceira do Vasco no Consórcio Maracanã para Todos, que disputa a gestão do estádio. A informação é do "ge".

Em nova petição, Flamengo e Fluminense citaram a "precariedade do gramado" sintético do Palmeiras, no estádio Allianz Parque, além de uma declaração da presidente Leila Pereira criticando as condições do gramado e uma suposta dívida da WTorre com o Alviverde. A petição de "fato relevante" foi enviada à Comissão de Licitação para que os servidores do Governo avaliem.

A Comissão de Licitação do Maracanã do Governo do Rio está analisando seis recursos de impugnações. Ao todo, três consórcios disputam o estádio: a dupla Flamengo e Fluminense, a Arena 360 (responsável pela administração do Mané Garrincha), e o Vasco junto com a empresa WTorre. Cada um dos concorrentes entrou com impugnações contra os outros.

O Governo do Rio de Janeiro prevê divulgar o resultado da análise de impugnações e defesa na primeira semana de fevereiro. Em seguida será iniciada a segunda fase da licitação, ainda sem data estipulada, para a abertura dos envelopes de propostas técnicas dos classificados e a nova abertura de prazos para recursos e análise do Governo.