Joselu marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Getafe - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 01/02/2024 18:57

Rio - O Real Madrid se isolou na liderança do Campeonato Espanhol. O time madridista venceu o Getafe por 2 a 0, nesta quinta-feira (1), no estádio Coliseum Alfonso Pérez, em jogo atrasado da 20ª rodada. O centroavante Joselu marcou os dois gols da partida.

Não foi um grande desafio para o Real Madrid. O time merengue dominou as ações desde o início e abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo com Joselu. No início da etapa final, Vini Jr perdeu uma chance clara e não ampliou. Já na reta final da partida, Joselu, novamente, balançou as redes.

A vitória sobre o Getafe é importante em diversos sentidos. O Real Madrid assume a liderança e abre dois pontos de vantagem antes de uma sequência contra o Atlético de Madrid, terceiro colocado, e o vice-líder Girona. Ambas partidas serão realizadas no Santiago Bernabéu.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 57 pontos e abriu dois de distância para o vice-líder Girona. A equipe merengue volta a campo no próximo domingo (4), às 17h (de Brasília), contra o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.