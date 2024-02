Zagueiro Marcão fez um dos gols do Madureira na vitória sobre o Boavista - Divulgação / Madureira

Publicado 01/02/2024 17:40

O Madureira não tomou conhecimento do Boavista e venceu por 3 a 0 em Conselheiro Galvão, nesta quinta-feira (1), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Com os gols de Marcão, Rodrigão e Arthur Martins, o Tricolor Suburbano chegou a nove pontos e pulou para o quarto lugar, ultrapassando Flamengo (6º) e Vasco (7º), ambos com oito, na tabela.



Já a equipe de Bacaxá, que poderia assumir até a liderança, perdeu posição para o adversário e caiu para o quinto lugar, também com nove.



O Madureira dominou a partida, assim como fez em outros confrontos contra pequenos do Rio (Audax e Volta Redonda). Diante de um adversário que teve dificuldades para criar, o Tricolor Suburbano teve mais volume e levou muito perigo nas bolas pelo alto.



Foi assim que marcou o primeiro gol, aos 36 do primeiro tempo, com Marcão aproveitando sobra após escanteio. E o 2 a 0 saiu também em um cruzamento aproveitado por Rodrigão, aos dois da segunda etapa.

O centroavante chegou ao terceiro gol e divide a artilharia do Carioca com Lelê, do Fluminense, Jeffinho, do Botafogo, e Carlinhos, do Nova Iguaçu. O terceiro saiu aos 29, com Arthur Martins, fechando o placar.