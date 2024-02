Matías Segovia, o 'Segovinha', foi emprestado pelo Botafogo ao RWD Molenbeek - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/02/2024 20:39

Rio - O Botafogo acertou mais um empréstimo para reforçar o RWD Molenbeek, da Bélgica, clube "irmão" na rede gerida pelo empresário estadunidense John Textor. A bola da vez foi o meia-atacante paraguaio Matías Segovia, o "Segovinha", anunciado na noite desta quinta-feira (1).

Segovinha foi oficializado pelo Molenbeek como última contratação no último dia da janela de transferências. Seu contrato será até o fim da temporada belga, que tem previsão de término no meio de março. Não há opção de compra nos termos acordados.

O jogador paraguaio custou aos cofres do Botafogo cerca de R$ 7,5 milhões no início de 2023. Seu início pareceu promissor, sempre como opção no banco de reservas, mas acabou perdendo espaço em meio à reformulação do elenco - para sua posição, de ataque pelo lado direito, o Alvinegro anunciou Luiz Henrique como aquisição mais cara da história do clube e do futebol brasileiro.