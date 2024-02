Luiz Henrique - Divulgação / Botafogo

Luiz HenriqueDivulgação / Botafogo

Publicado 01/02/2024 10:51 | Atualizado 01/02/2024 11:02

Rio - O Botafogo oficializou na manhã desta quinta-feira a contratação do atacante Luiz Henrique, ex-jogador do Real Betis. O jovem, de 23 anos, assinou contrato com o Alvinegro até o fim de 2028 e foi anunciado como a maior operação financeira da história do futebol brasileiro

A operação total deverá ser de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 107 milhões) contado com os valores de metas, o que torna o transferência como a mais cara da história do país. Luiz Henrique, de 23 anos, ainda não tem data para se apresentar ao Botafogo.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique se transferiu para o Betis em 2022. Após um bom começo, o atacante oscilou e foi colocado na lista de transferência. Fluminense, Corinthians e Flamengo tentaram a contratação, mas o Botafogo acabou levando a melhor.

Adquirido pelo grupo Eagle Football Holdings, de John Textor, Luiz Henrique deverá se transferir para o Crystal Palace, dos Estados Unidos, ou para o Lyon, de França, no futuro. Sua permanência por mais tempo no Botafogo dependerá do rendimento alvinegro na temporada.