Luiz Henrique - Divulgação / Botafogo

Publicado 01/02/2024 14:47

Anunciado como novo reforço do Botafogo nesta quinta-feira, o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está apto para fazer sua estreia pelo Alvinegro. O jovem. no entanto, ainda não chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar ao clube.

Luiz Henrique teve seu nome regularizado no BID da CBF Reprodução

Existe a expectativa que a estreia do ponta como jogador alvinegro seja no clássico com o Flamengo, na próxima quarta, no Maracanã. Luiz Henrique chega ao Botafogo como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

O Alvinegro desembolsará 16 milhões de euros (cerca de R$ 85,76 milhões) fixos para contratar o ponta do Betis, da Espanha, além de quatro milhões de euros (R$ 21,44 milhões) em bônus e metas. O jogador assinou contrato com o clube até 2028.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique fez 14 gols e 14 assistências em 120 jogos pelo Tricolor antes de ser transferido para o Betis, da Espanha. No clube europeu, o brasileiro também teve considerável destaque, tendo marcado quatro vezes e dado 10 passes para gol em 64 jogos.