Cabine do VAR - Rodrigo Ferreira/CBF

Cabine do VARRodrigo Ferreira/CBF

Publicado 01/02/2024 17:29

Rio - O árbitro desta edição da Supercopa Rei , Bráulio da Silva Machado, explicará aos torcedores as decisões revisadas no VAR durante o jogo. A novidade foi confirmada pela CBF, na tarde desta quinta-feira, 1.

"Existe um protocolo, a gente está treinando os árbitros. São palavras simples, sem muita complicação, é a decisão final. Ele vai explicar o motivo e qual é a decisão que ele tomou", afirmou o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, à CBF TV.

Conforme explicou a entidade, os anúncios serão feitos pelo microfone que os árbitros já usam durante as partidas. A Fifa aprovou a implementação da medida.

"A gente entende que é um avanço muito grande. Quem está no campo precisa saber. É um respeito para quem está nas arquibancadas e para quem está assistindo pela televisão. É esclarecedor e dá mais credibilidade para a figura do árbitro. Além da transparência, revelar as decisões, eu acho que humaniza a figura do árbitro e dá a ele o poder de explicação para que as pessoas entendam desde quando ele toma a decisão final", pontuou Seneme.

Vale recordar que tal prática foi testada nos últimos Mundiais de Clubes. O plano da Comissão de Arbitragem da CBF é adotar essa comunicação das decisões ao público na Série A do Brasileirão e também na Copa do Brasil.

"Vamos inaugurar essa ferramenta de transparência. A gente entende que é um passo a mais, já trabalhamos com o telão ao vivo das revisões, com as linhas virtuais no telão e na televisão. As decisões que os árbitros tomarem através do VAR, assim como já foi feito nos Mundiais de Clubes da FIFA, os árbitros vão anunciar as suas decisões", disse Seneme.

EQUIPE DE ARBITRAGEM

Como já dito cima, o árbitro do jogo será Bráulio da Silva Machado. Ele estará acompanhado dos assistentes Guilherme Camilo e Rodrigo Correa.

O quarto e o quinto árbitro serão Rafael Klein e Fernanda Kruger, respectivamente. Antonio Pereira da Silva será o assessor.

Na cabine do VAR, Wagner Reway será o árbitro de vídeo. Ele estará junto com os assistentes Cleriston Clay e Daniel Nobre Bins. O observador do VAR será Péricles Bassols.

A SUPERCOPA REI



A partida acontecerá neste domingo, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte. A competição colocará frente a frente o São Paulo, campeão da Copa do Brasil 2023, e o Palmeiras, campeão do Brasileirão 2023.