Competição passa a se chamar Supercopa Rei, em homenagem a PeléFoto: Divulgação/CBF

Publicado 31/01/2024 18:43

Rio - A partir da edição deste ano, a "Supercopa" passará a se chamar "Supercopa Rei" em homenagem a Pelé, que morreu no fim de 2022 . A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 31, pela CBF.

"O Pelé merece todas as homenagens. O seu legado será sempre reverenciado pela CBF. A Supercopa Rei é uma maneira de dar ainda mais importância para a competição, que abre oficialmente a temporada do futebol brasileiro e já caiu no gosto nosso torcedor", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site oficial da entidade.

A Supercopa Rei acontecerá neste domingo, às 16h, no Mineirão. A competição colocará frente a frente o São Paulo, campeão da Copa do Brasil 2023, e o Palmeiras, campeão do Brasileirão 2023. De acordo com a CBF, a partida será marcada por uma série de tributos a Pelé.

"A ideia de chamar a competição de Supercopa Rei está dentro do contexto de suma importância para a CBF, que é preservar a memória do futebol brasileiro, fazer com que as novas gerações não percam a referência dos grandes ídolos do futebol, neste caso, a maior referência de todos os tempos. Esse jogo é mais uma maneira que, nós súditos, temos de homenagear eternamente o Rei do futebol", afirmou o diretor de marketing da CBF, Lênin Franco.