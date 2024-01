Vitor Roque, ao lado de Pedri, comemora primeiro gol com a camisa do Barcelona - LLUIS GENE / AFP

Vitor Roque, ao lado de Pedri, comemora primeiro gol com a camisa do BarcelonaLLUIS GENE / AFP

Publicado 31/01/2024 16:54 | Atualizado 31/01/2024 16:57

Espanha - Vitor Roque marcou pela primeira vez com a camisa do Barcelona. O gol foi feito na vitória do time catalão sobre o Osasuna por 1 a 0 no Estadi Olimpic Lluis Companys, nesta quarta-feira, 31, em partida válida pelo jogo atrasado da 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

VITOR "TIGRINHO" ROQUE SCORES HIS FIRST BARÇA GOAL! pic.twitter.com/wN8KUTd4RO — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2024

O atacante brasileiro entrou em campo no lugar de Fermín Lopez, aos 17 minutos do segundo tempo. Aos 18, ele fez o gol. De Jong acionou João Cancelo, que fez cruzamento de trivela dentro da área. Vitor Roque se antecipou à marcação e cabeceou para balançar as redes. Veja abaixo:

Assistência espetacular de Cancelo e Vitor Roque marca o primeiro gol pelo Barcelona!pic.twitter.com/Hsj1yvquOb — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) January 31, 2024

AGENDA E SITUAÇÃO NA TABELA

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 47 pontos e aparece na terceira colocação do Campeonato Espanhol. O líder, Girona, soma 55. Já o Real Madrid está em segundo, com 54, mas tem um jogo a menos.

O time catalão volta a campo no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), para enfrentar o Alavés no Estádio de Mendizorroza. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.