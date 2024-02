Comemoração de Vitor Roque depois de marcar na vitória do Barcelona sobre o Osasuna - Foto: Divulgação/X @FCBarcelona

Comemoração de Vitor Roque depois de marcar na vitória do Barcelona sobre o OsasunaFoto: Divulgação/X @FCBarcelona

Publicado 31/01/2024 23:44

Espanha - Vitor Roque não escondeu a felicidade ao falar do primeiro gol com a camisa do Barcelona. Em entrevista após a vitória do time catalão sobre o Osasuna por 1 a 0 , o atacante destacou que buscava o tento e revelou que marcar com a camisa do Barça é a realização de um sonho.

"Estou muito feliz por ter feito meu primeiro gol e pela vitória. Foram três pontos muito importantes. É um gol que procuro há muito tempo e estou muito feliz com tudo", disse Vitor Roque.

"Lembro de quando era criança. Marcar um gol com essa camisa é a realização de um sonho. Trabalho todos os dias sem parar, com humildade. Tenho certeza que as coisas acontecerão normalmente", completou.

O GOL

O atacante brasileiro entrou em campo no lugar de Fermín Lopez, aos 17 minutos do segundo tempo. Aos 18, ele fez o gol. De Jong acionou João Cancelo, que fez cruzamento de trivela dentro da área. Vitor Roque se antecipou à marcação e cabeceou para balançar as redes. Veja abaixo:

Assistência espetacular de Cancelo e Vitor Roque marca o primeiro gol pelo Barcelona!pic.twitter.com/Hsj1yvquOb — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) January 31, 2024

O time catalão volta a campo no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), para enfrentar o Alavés no Estádio de Mendizorroza. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.