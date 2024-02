Árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes - Foto: Reprodução/YouTube GOAT

Publicado 31/01/2024 22:10 | Atualizado 31/01/2024 22:45

Rio - Mais um caso polêmico envolvendo arbitragem do Campeonato Carioca, e novamente em uma partida do Vasco da Gama. Na noite desta quarta-feira (31), logo após a vitória do Nova Iguaçu pelo placar de 2 a 0, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) informou que afastou o árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes.

Em nota divulgada, a entidade afirmou que o Departamento de Arbitragem identificou falhas graves na parte disciplinar, fugindo de um padrão de atuação traçado inicialmente.

No duelo, ainda no primeiro tempo, todo time e comissão técnica do Vasco pressionaram João Marcos Gonçalves Fernandes por uma expulsão do lateral-direito Cayo Tenório - cria do Cruz-Maltino - após entrada dura em Rossi. O jogador do Nova Iguaçu já tinha cartão amarelo e atingiu com as travas da chuteira, causando um ferimento no atacante.

Este foi o segundo caso envolvendo afastamento de árbitros do quadro da Ferj após um jogo do Vasco. No último fim de semana, após o empate em 2 a 2 com o Bangu, Tarcizo Pinheiro Caetano foi para processo de reciclagem. Sobre a partida em questão, a Federação entendeu que o árbitro acumulou erros graves nos 90 minutos.

O primeiro caso ainda provocou mudanças no regulamento do Campeonato Carioca, que, a partir da sexta rodada, terá o recurso do Árbitro de Vídeo (VAR) em todos os jogos envolvendo os clubes grandes na competição.