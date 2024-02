Taça da Copa do Brasil - Lucas Figueiredo / CBF

Taça da Copa do Brasil Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 31/01/2024 19:48

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou a premiação para a Copa do Brasil em 2024. A entidade realizou ajustes em todas as fases da competição e o campeão poderá embolsar R$ 73,5 milhões. Em comparação com a edição do ano passado, são R$ 3,5 milhões a mais.

O ajuste feito nas quantias leva em consideração a inflação sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o imposto aplicado sobre as quantias distribuídas no torneio. O reajuste feito pela CBF foi de 5%, se comparados aos valores das cotas do ano passado.

Se o campeão da Copa do Brasil for um clube da primeira divisão e disputar todas as fases, irá embolsar o valor máximo do prêmio (R$ 96,39 milhões). A competição começa entre os dias 21 e 28 de fevereiro. Ao todo, 92 clubes disputam o título em 2024, e 80 iniciam na fase inicial.

Veja os valores da Copa do Brasil em 2024:

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A), R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.