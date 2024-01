Brasil disputará a Copa do Mundo FIFA de Beach Soccer - Divulgação/CBSB

Publicado 31/01/2024 17:31

Rio - O técnico Marco Octavio anunciará nesta quinta-feira (1/2) a lista dos 12 convocados que irão representar a o Brasil na Copa do Mundo FIFA de Beach Soccer 2024. O evento acontecerá às 16h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.



O Mundial será realizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 15 e 25 de fevereiro. O Brasil integra a chave D, ao lado de Omã, Portugal e México.

A Seleção estreia na competição no dia 16, contra o Omã. Na segunda partida, enfrenta Portugal, dia 18. A equipe encerra a participação na fase de grupos no dia 20, diante do México.