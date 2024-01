Ramon atuava no Espanyol, da primeira divisão da Espanha - Reprodução / Espanyol

Ramon atuava no Espanyol, da primeira divisão da EspanhaReprodução / Espanyol

Publicado 31/01/2024 17:07

Jogador formado nas categorias de base do Flamengo, o lateral-esquerdo Ramon, que pertence ao Olympiacos, da Grécia, retornará ao futebol brasileiro. O Cuiabá acertou a contratação por empréstimo do atleta de 22 anos até o fim da temporada. As informações são do "ge".

Ramon estava emprestado ao Espanyol, onde fez 15 partidas e deu duas assistências. Entretanto, rescindirá o contrato de empréstimo com o clube catalão para ser novamente cedido pelo Olympiacos ao Cuiabá.

Promovido ao time profissional do Flamengo em 2020, Ramon fez parte do elenco campeão brasileiro daquele ano. Ele atuou no Rubro-Negro por mais uma temporada, antes de ser emprestado ao RB Bragantino e, em janeiro do ano passado, ser vendido ao Olympiacos por 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões na cotação da época) por 70% dos seus direitos.



O lateral, entretanto, pouco atuou na Grécia e, em agosto, foi emprestado ao Espanyol, onde atuava desde então.