Arthur Elias, técnico da seleção femininaThais Magalhães/CBF

Publicado 31/01/2024 16:29

Rio - O técnico Arthur Elias fará a convocação da seleção brasileira feminina para a Copa Ouro Concacaf 2024 nesta quinta-feira, 1, a partir das 15h. O anúncio das 23 jogadoras chamadas acontecerá na sede da CBF e contará com transmissão ao vivo da CBF TV.

A Canarinho está no Grupo B, ao lado de Colômbia, Panamá e Haiti/Porto Rico - a definição desta última seleção será decidida em jogo único, marcado para 17 de fevereiro.

A estreia do Brasil acontecerá no dia 21, contra o vencedor do confronto entre Haiti e Porto Rico. No dia 24, encara a Colômbia. Posteriormente, no dia 27, enfrenta o Panamá pela última rodada da fase de grupos.

As partidas da seleção na fase de grupos acontecerão no Estádio Snapdragon, em San Diego, na Califórnia. Os horários, contudo, ainda serão divulgados.