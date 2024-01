Gabriel Jesus comemorando gol pelo Arsenal - Paul Ellis / AFP

Publicado 31/01/2024 15:42

Inglaterra - Gabriel Jesus voltou a fazer um gol pelo Arsenal após quatro jogos sem marcar na vitória dos Gunners sobre o Nottingham Forest por 2 a 1, na última quarta-feira (30), pela Premier League. O brasileiro, que tem a meta de chegar a 100 gols pela competição (atualmente, tem 73), afirmou que está com mais vontade de balançar as redes e citou uma "mudança de mentalidade".

"Tenho convivido com isso a minha vida toda, no Brasil com a seleção nacional, no (Manchester) City e agora (no Arsenal). Estou perto dos 100 (gols) na Premier League, isso não é fácil. Na Champions League estou marcando muito, na seleção também. Às vezes, como disse, não estou focado nisso (fazer gols) e acho que esse é meu erro. Agora mudei minha mentalidade, estarei mais na área e vou tentar de tudo para marcar", disse Gabriel Jesus, após o término da partida.

Tal declaração do atacante é uma resposta à afirmação que o próprio disse há dois meses, após a derrota da seleção brasileira para a Argentina. Naquela ocasião, Gabriel Jesus disse que "fazer gol não era seu forte", após completar seu nono jogo seguido se balançar as redes.

Hoje, vivendo uma boa fase no Arsenal, o atacante quer mudar essa mentalidade. Gabriel Jesus tem oito gols em 28 partidas na temporada, sendo o vice-artilheiro do clube, atrás apenas de Saka, que balançou as redes 10 vezes.