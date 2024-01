Gabriel Paulista foi anunciado como novo reforço do Atlético de Madrid - Divulgação / Atlético de Madrid

Gabriel Paulista foi anunciado como novo reforço do Atlético de MadridDivulgação / Atlético de Madrid

Publicado 31/01/2024 14:05

Espanha - O Atlético de Madrid anunciou nesta quarta-feira (31) a contratação do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista. O defensor de 33 anos chega ao clube da capital espanhola após rescindir seu contrato com o Valencia, que terminaria na metade do ano.

Gabriel Paulista chega ao Atlético de Madrid para suprir um problema defensivo. O treinador Diego Simeone viu os zagueiros Giménez e Azpilicueta se lesionarem e, além disso, Söyüncü, outro atleta da mesma posição, foi emprestado ao Fenerbahçe. Com isso, o brasileiro chega para resolver essa questão.

Gabriel Paulista chega ao Atlético de Madrid após atuar por seis temporadas e meia no Valencia. Lá, foi campeão da Copa do Rei em 2018/19 e disputou 220 jogos. Além dos "Morcegos", o defensor de 33 anos, revelado pelo Vitória, atuou pelo Villarreal e Arsenal, onde venceu duas Copas da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Além disso, Gabriel Paulista também já foi chamado por Dunga para integrar a seleção brasileira em 2015. Entretanto, nas três vezes que foi convocado, nunca entrou em campo, e já cogitou defender a camisa da seleção espanhola caso não recebesse oportunidades no Brasil.

Gabriel Paulista também ficou conhecido após envolver em polêmicas com Vini Jr. Primeiro, ele fez uma falta violenta no brasileiro, um pontapé na perna, que fez com que levasse um cartão vermelho direto. O zagueiro também voltou a ser assunto após exaltar a torcida do Valencia um dia após torcedores do clube cometerem racismo contra o jogador do Real Madrid.

Na época, Gabriel se defendeu, repetindo as versões dos dirigentes e torcedores do Valencia, que afirmaram que Vini Jr foi chamado de "tonto", não de "mono"(macaco em espanhol).

"O estádio inteiro chamando uma pessoa de tonto é bem diferente de mono. E se teve alguém que foi racista tem que pagar sim. A minha postagem foi pela vitória e hoje a torcida foi fundamental, porque precisávamos muito sair da zona de rebaixamento. Quem entende de futebol sabe o que estou falando, um abraço a todos", escreveu o zagueiro, nas redes sociais.