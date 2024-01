Vila Belmiro - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 31/01/2024 13:42

Rio - O Santos foi punido nesta quarta-feira (31) pela 3ª comissão disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por conta das confusões no jogo contra o Fortaleza, na última rodada do Brasileirão de 2023, que decretou a queda do clube para a Série B. O tribunal condenou o Peixe a atuar em seis partidas com portões fechados e pagar R$ 100 mil de multa.

A decisão cabe recurso por parte do Santos. O time paulista foi enquadrado no artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que fala em "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:"

I - desordens em sua praça de desporto;

II - invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo;

III - lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo.

Inicialmente, o procurador do caso, Rafael Bozzano, solicitou ao júri que o Santos fosse condenado à pena máxima, com dez jogos de portões fechados e multa de R$ 100 mil. No entanto, o STJD decidiu pela punição de seis jogos.