Todas as delegações de Paris-2024 vão desfilar pelo Sena na abertura das Olimpíadas - Foto: AFP

Publicado 31/01/2024 12:03

França - A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 deve ser menor do que o planejado inicialmente pelo Comitê Organizador. O Ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, declarou nesta quarta-feira (31) que 300 mil pessoas poderão acompanhar o evento, no dia 26 de julho, nas margens do Rio Sena.

O número é a metade do público estimado pelos organizadores nos primeiros esboços da cerimônia. Será, inclusive, a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos que o evento acontecerá em local aberto, fora de um estádio.

Gerald Darmanin não explicou o motivo da redução do público, mas a imprensa francesa estima que a principal razão seja a segurança. Quanto ao evento, o Ministro mostrou estar confiante: "Sei que temos as melhores forças de segurança do mundo e poderemos mostrar que a França é capaz de ganhar medalhas e, acima de tudo, de acolher o mundo sem problemas".

Em entrevista ao canal 'France 2', ele explicou que a cerimônia terá 100 mil espectadores pagantes na beira do Rio Sena, com alta visibilidade, enquanto cerca de 220 mil pessoas terão a oportunidade de acompanhar de graça o evento, nas margens superiores. Todos assistirão ao desfile de barcos pelas águas do rio, carregando atletas de todos os países. O trajeto terá extensão de seis quilômetros.