Leonie Beck está confirmada no Rainha do Mar 2024 - World Aquatics

Leonie Beck está confirmada no Rainha do Mar 2024World Aquatics

Publicado 31/01/2024 10:49

Rio - O mundo se encontra na prova Elite do Rainha do Mar 2024. Atletas de diversos países foram selecionadas para a disputa do cobiçado título na praia de Copacabana, dia 25 de fevereiro, na terceira edição do maior evento 100% feminino de águas abertas do continente. As inscrições para as provas amadoras do festival estão disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br, com vagas limitadas.

Principal nome da história da modalidade, Ana Marcela Cunha terá a companhia de mais sete nadadoras profissionais na competição, além de duas amadoras que serão conhecidas no dia do evento, vencedoras da prova Sprint. Atual campeã mundial dos 5 km e 10 km, a alemã Leonie Beck está confirmada entre as estrelas que nadarão em busca do troféu.

A Elite conta ainda com mais três atletas internacionais. Vinte vezes medalhista em etapas da Copa do Mundo, a italiana Arianna Bridi também está na disputa, assim como a francesa Oceane Cassignol e a equatoriana Samantha Arevalo, presente em três edições dos Jogos Olímpicos (Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020).

Capitaneado por Ana Marcela, o time de nadadoras brasileiras tem três representantes que conhecem bem o Rainha do Mar e o posto 5 de Copacabana, local do evento: Gabi Roncatto e as irmãs Cibelle e Viviane Jungblut. Todas participaram das duas edições da competição. Vivi, inclusive, subiu no pódio em ambas oportunidades: vice-campeã em 2022 e bronze no último ano.

A disputa da prova Elite será realizada com 10 participantes, sendo oito convocadas pela organização do evento e mais duas oriundas das disputas amadoras, oferecendo o prazer de competir com as melhores do mundo. As selecionadas serão as duas primeiras colocadas da prova Sprint, que acontece horas antes da principal atração.