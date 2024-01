Di Maria foi campeão do mundo com Argentina em 2022, no Catar - Ryan Lim / AFP

Publicado 30/01/2024 23:07

Argentina - O atacante Ángel Di María revelou que tem o sonho de conquistar a Copa Libertadores com o Rosario Central, clube de seu coração e também que o revelou para o futebol. A declaração foi dada na entrevista do jogador ao canal argentino "Tyc Sports".

"A verdade é que gostaria de jogar uma Libertadores de novo com o Central. Joguei uma vez quando tinha 17 anos, era muito jovem e não pude vivenciar tanto. Minha passagem pelo Central passou muito rápido. Seria um sonho ganha-la, algo muito lindo. É um sonho ganhar um título com o Central e gostaria de realizá-lo. Mas vencer a Libertadores não é mais um sonho, seria mais que isso, algo histórico e o melhor toque final que minha carreira poderia ter", contou Di María.



Campeão do mundo em 2022, Di María se aposentará da seleção argentina após a Copa América de 2024 . Apesar disso, destacou sua forma física e mostrou que não pretende pendurar as chuteiras na carreira por clubes. Ele, inclusive, ressaltou que ir para o Rosario Central com a ideia de se aposentar é "um pensamento medíocre".

"Fico muito feliz por estar assim e eu sempre dizia: 'quando eu quiser voltar para a Central, gostaria de fazê-lo da melhor maneira, me sentindo bem e creio que vou continuar assim'. Voltar para me aposentar ou pensar que daqui a um ano vou me aposentar é um pensamento medíocre, de simplesmente ir por ir, e não gosto disso. A Libertadores é mais que um sonho, e eu lutaria até a morte para alcançá-la. Quando chegar a minha vez de voltar estarei 100%", afirmou Di María.